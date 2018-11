Depois de três desistências, Dennis Kimetto voltou a concluir uma maratona

Até há dois meses recordista do Mundo da maratona, o queniano Dennis Kimetto conseguiu este domingo colocar um ponto final numa sequência de três maratonas consecutivas a desistir, ao finalizar em décimo na de Xangai. Dono da (agora) segunda melhor marca da história (2:02.57), o atleta de 34 anos não foi além de um registo de 2:14.55 horas, quase doze minutos mais lento do que o registo que fizera em 2014.

Kimetto, que vinha de desistências de Chicago, Honolulu (2017) e Viena (2018), acabou por ser 'tramado' pelas condições menos propícias da prova chinesa, conforme apontam os tempos dos mais rápidos. Veja-se o registo do vencedor, o etíope Abdiwak Tura, que cruzou a linha de meta com 2:09:20, quase cinco minutos mais lento do que o seu recorde pessoal, fixado este ano no Dubai. No segundo posto ficou o também etíope Tsegaye Mekonnen, batido sobre a linha de meta, e em terceiro terminou Dickson Tuwei, com 2:09:21.

Voltando a Kimetto, refira-se que o queniano conseguiu 'disfarçar' um pouco o seu registo anormal de maratonas, já que em dez desistiu em seis.

Registo de maratonas de Kimetto

2018 – 2h14.55, 10.º / Xangai

2018 – Abandono / Viena

2017 – Abandono / Honolulu

2017 – Abandono / Chicago

2016 – 2h11.44, 9.º / Londres

2015 – Abandono / Fukuoka

2015 – Abandono / Pequim (Mundial)

2015 – 2h05.50, 3.º / Londres

2014 – Abandono / Boston

2014 – 2h02.57, 1.º / Berlim (recorde do Mundo)