Demasiado frio para treinar? A Under Armour tem a solução

Com o tempo mais fresco a chegar, é normal que o frio acabe por nos 'afastar' dos treinos, mas nada que um bom agasalho não resolva. A pensar precisamente nesse problema, a Under Armour lançou recentemente dois modelos de senhora que permitem 'fintar' as temperaturas mais baixas e enfrentar aqueles treinos mais gelados.

A primeira sugestão é o anorak ColdGear Reactor, à venda por 150 euros, que tem a particularidade de nos aquecer antes de começar a treinar e, depois, assim que a nossa temperatura corporal aumenta, permitir que o calor se dissipe, impedindo que fiquemos com demasiado calor.



A segunda sugestão é o casaco ColdGear Reactor, à venda por 200 euros, que se destaca pelo seu ajuste ao corpo, para lá da tecnologia UA Storm, que repele a água sem sacrificar a transpiração.

