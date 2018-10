Deezer já está disponível nos relógios Garmin

Numa semana em que anunciou ter superado a barreira dos 200 milhões de produtos vendidos, a Garmin revelou que a aplicação de música Deezer passou a estar disponível para alguns dos seus relógios. Transferível através do Connect IQ, o Deezer estará inicialmente disponível nos modelos f?nix 5 Plus, 5S Plus e 5X Plus, para lá do Forerunner 645 Music e do vívoactive 3 Music.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record