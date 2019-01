Corrida com os Campeões: Já pode levantar o seu kit de participação

Já se iniciou o período de entrega dos kits de participação da Corrida com os Campeões, a prova master da Liga Allianz Running by Record que no sábado vai juntar mais de dois mil atletas na zona do Jamor. A entrega será feita em dois períodos, primeiro na sexta-feira, entre as 10 e as 21 horas, e depois no sábado, entre as 9h30 e as 13h30, sempre no Estádio do Jamor.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



