Corrida Allianz com os Campeões: Ganha um dos vinte dorsais que temos para oferecer

Está quase a chegar a última prova da Liga Allianz Running by Record, a já tradicional Corrida Allianz com os Campeões, e para assinalar a data temos um passatempo muito especial para os nossos leitores. Temos 20 dorsais para a prova para oferecer, que serão atribuídos através de um passatempo a realizar na rede social Facebook. Para te candidatares a vencer um deles só tens de ir à nossa página e seguir os passos que temos indicados na publicação que surge marcada no topo. Aceitas o desafio?

A Corrida Allianz com os Campeões decorre a 12 de janeiro, pelas 14:30, no Jamor.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record