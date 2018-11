Clifton regressa na versão original

A Hoka One One decidiu premiar os fiéis fãs do Clifton e, numa altura em que a aposta é a quinta evolução do mítico modelo, decidiu relançar a versão original, colocando-a à venda não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a Europa. E a grande surpresa é que não fez qualquer alteração no modelo original e recolocou à venda a versão que surpreendeu o Mundo em 2014.

