Centenas enfrentaram a chuva no Penacova Trail do Centro 2018

Penacova recebeu no último domingo a segunda edição do Penacova Trail do Centro, um evento organizado pela Carlos Sá Nature Events com participação de centenas de atletas, que mesmo perante a chuva e o frio não deixaram de enfrentar os trilhos da região centro. No programa estavam, refira-se, três distâncias competitivas (42, 25 e 17 quilómetros), para lá da Caminhada Solidária (12 km), cujos fundos reverteram a favor dos Bombeiros Voluntários de Penacova.

No evento principal, os 42k, o vencedor foi Pedro Batista (4:55:38), logo seguido por Bruno Simões (5:28:51) e João Espiguinha (5:31:14). Já nas senhoras, Joana Paulo venceu com 6:38:07, à frente de Mafalda Lourenço (6:53:35) e Marina Marques (8:19:30).