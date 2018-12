Camille Herron: 262 quilómetros em 24 horas... com cerveja e tacos pelo meio

Chama-se Camille Herron, tem 36 anos, e na semana passada bateu o recorde da maior distância corrida 24 horas: uns incríveis 262,192 quilómetros! O feito foi alcançado na Desert Solstice Invitational, em Phoenix, prova que servia como qualificação para a seleção nacional dos Estados Unidos para este tipo de eventos e que contou com 33 corredores à partida, que tinham como missão dar o máximo de voltas à pista (de 400 metros).

Camille Herron levou a melhor sobre toda a concorrência e quebrou o anterior máximo, que pertencia à polaca Patrycja Bereznowska, por mais de dois quilómetros. Refira-se que, para lá do recorde global de maior distância corrida em pista ao longo das 24 horas, a norte-americana conseguiu também fixar o melhor registo mundial feminino nas 100 milhas, distância que percorreu em 13:25 horas. Ao todo, Herron completou mais de 650 voltas, finalizando o seu desafio com um ritmo médio de 5:29 minutos por quilómetro.

O 'segredo' está na cerveja?

Através da sua conta na rede social Instagram, onde partilhou imagens do feito, a ultramaratonista revelou alguns pormenores sobre a sua prova, desde o facto de ter utilizado três pares de sapatilhas ao longo da corrida (dois Nike 4% Vaporfly e um Nike Pegasus Turbo) ou de ter começado a prova com camisola cava e ter colocado com manguitos, luvas e gorro com a chegada da noite. Mas o dado mais curioso terá sido mesmo o sucedido nas últimas "cinco a seis horas", onde foi "ressuscitada dos mortos" por uma poção... especial. "Choquei com o 'muro' pelas 2, 3 da manhã, altura em que me deram uns tacos e uma cerveja. Tive de andar durante umas quantas voltas enquanto comia e bebia, mas depois disso comecei a sentir que podia continuar", declarou a corredora, em entrevista à Sports Illustrated.

