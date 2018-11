Caiu mais um recorde do Mundo no atletismo

A segunda metade da temporada 2018 está a ser particularmente propícia a recordes do Mundo... Depois do da maratona, batido por Eliud Kipchoge em setembro (Berlim), e da maia maratona, conseguido por Abraham Kiptum em outubro (Valência), agora foi a vez de cair o máximo dos 15 quilómetros.

O autor da façanha foi o ugandês Joshua Cheptegei, que na prestigiada Zevenheuvelenloop, em Nijmegen, na Holanda, correu a distância em 41:05 minutos, batendo em oito segundos o anterior máximo, que pertencia ao queniano Leonard Komon desde 2010 - curiosamente na mesma prova. Para se ter noção do feito, o ugandês correu esta prova a um pace médio de 2.44 minutos por quilómetro (a 21,9 quilómetros por hora!).

Refira-se que Cheptegei, de 22 anos, já tinha feito esta Zevenheuvelenloop no ano passado, tendo na altura corrido em 41.16, ficandoa apenas três segundos do recorde. Não foi nesse dia... foi agora. De resto, Joshua Cheptegei é uma presença habitual nesta prova, já que por ali corre desde 2015... e sempre a melhorar: 42.39, 42.12, 41.16 e agora os 41.05 de recorde mundial.

Completaram o pódio Abrar Osman (42:34) e Muktar Edris (42:55).

Na prova feminina, venceu a também ugandesa Stella Chesang, com 47:19, à frente da queniana Evaline Chirchir e da holandesa Susan Krumins (47:41).

