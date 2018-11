Black Friday chega à Adidas com promoções de 30%

Tal como a Nike ou a Berg Outdoor, também a Adidas decidiu reservar para esta época do ano algumas promoções que certamente deixarão os corredores com vontade de investir. Com esta promoção poderá, por exemplo, adquirir o Ultraboost por 125 euros, o Adizero Adios 3 por 105€ ou o SolarBoost por 112€. Para usufruir desta campanha, basta aceder ao site da marca e inserir o código BF18 no ato do pagamento.

A promoção decorre entre sexta-feira e domingo.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record