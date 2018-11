Berg Outdoor associa-se ao MIUT

Evento emblemático no calendário nacional do trail running, até porque é o único a integrar o UTWT - Ultra Trail World Tour, o MIUT (Madeira Island Ultra) será patrocinado em 2019 pela marca desportiva portuguesa Berg Outdoor, segundo anunciou esta quarta-feira a referida marca em comunicado.

Recorde-se que as inscrições para o MIUT do próximo ano, que se realiza a 27 de abril, foram das mais concorridas de sempre, tendo esgotado ao fim de apenas 14 horas. Em prova estarão 2600 atletas, originários de 52 países, e divididos por 4 provas: MIUT (115km distância), Ultra (85km), Marathon (42km) e Mini (16km).

