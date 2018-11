Aveiro vai receber maratona em 2019

Aveiro vai ser palco de uma nova maratona em solo português. Depois de Porto, Lisboa e Funchal (no que a estrada diz respeito), agora é a vez da cidade da Beira Litoral receber a prova rainha, na apelidada 'Maratona da Europa', que decorrerá pela primeira vez a 28 de abril de 2019. O anúncio foi feito esta quinta-feira em conferência de imprensa na Câmara Municipal de Aveiro, onde estiveram presentes elementos das autoridades camarárias e também da Global Sport, empresa que irá levar avante este novo projeto.

Refira-se que a Maratona da Europa se realiza no mesmo dia em que outras maratonas decorrem no Velho Continente, nomeadamente Londres e Madrid.

