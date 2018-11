O 42º Grande Prémio da Guarda, que integra a Liga Allianz Running by Record, levou mais de meio milhar de pessoas à Avenida de S. Miguel, na zona da Gare. Aos atletas juntaram-se acompanhantes, técnicos, familiares e amigos, para além do público que ao longo do percurso de quase cinco quilómetros não se cansou de incentivar os corredores.

A prova deu outro colorido àquela zona da cidade e deixou satisfeitos a organização e a autarquia local, também parceira no evento. "É mesmo isto que pretendemos. Esta adesão é a prova do poder de atração que o desporto tem e que é reforçado nestas colaborações entre o poder político local e entidades privadas", afirma Carlos Monteiro, vice-presidente da Câmara Municipal.

O desporto, afirma o autarca, "tem de ser uma vertente relevante da cidade da Guarda, de forma a potenciar o valor do nosso município, e esta parceria com a Allianz, o jornal Record e a Associação de Atletismo é fundamental nessa estratégia". Uma política que, segundo o edil, se revelou um sucesso: "Esta foi uma corrida onde participaram crianças de várias idades, adultos e cidadãos seniores, homens mulheres e gente mais bem preparada e outra com menos treino mas muita vontade. Não há melhor exemplo do que isto quando se quer promover a prática desportiva e os hábitos de vida saudáveis."

Os benefícios do evento, refere Carlos Monteiro, "não se ficam pela vertente desportiva ou pela animação que traz às ruas onde passa o percurso, mas é transversal a outros sectores. Quem nos visita para esta prova acaba por apreciar o nosso património histórico, a nossa boa gastronomia, ou as nossas belas paisagens de município de montanha". É também desta forma, defende o autarca, "que os territórios do Interior se podem desenvolver. Porque podemos replicar este sucesso aplicando a mesma forma de fazer as coisas, em parcerias com as mais variadas entidades, a outro tipo de eventos".

