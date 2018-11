Atleta chinesa falha vitória em maratona por causa da... bandeira

A Maratona de Suzhou, que este domingo decorreu naquela cidade chinesa, ficou marcada por um momento insólito já no último quilómetro, que acabou por prejudicar seriamente o resultado final da chinesa He Yinli.

Na luta pela vitória até aos derradeiros metros, Yinli seguia na frente ao lado da etíope Ayantu Abera Demisse, até que a determinado momento um voluntário se decidiu antecipar e dar-lhe uma bandeira para a mão. Falhada a primeira entrega, e sem que aquele momento tenha complicado a tarefa de He Yinli, a equipa de voluntários voltou a tentar dar a bandeira para à atleta e desta feita acabou mesmo por consegui-lo, isto depois de se ter literalmente colocado à frente da atleta africana que liderava.

O problema foi que, para o conseguir, acabou por fazer com que esta perdesse o contacto com a sua opositora. Irritada, He Yinli lançou a bandeira para o chão e tentou recuperar o que havia perdido naqueles momentos, algo que acabaria por não conseguir. Finalizou a prova em segundo e, para piorar as coisas, até pode enfrentar uma pena de prisão por aquilo que fez.

É que atos similares ao lançar da bandeira ao chão por parte de He Yinli são puníveis com uma pena de até três anos na cadeia. Ao perceber a alhada em que se metera, a atleta recorreu à rede social Weibo para se justificar. "Não a atirei ao chão. A bandeira estava molhada e mal sentia as mãos. Deixei-a escapar quando estava a mexer os braços. Peço desculpa e espero que entendam", escreveu a corredora, de 30 anos.

Refira-se, por fim, que segundo as regras do circuito Run China, sempre que um dos primeiros tres colocados for chinês tem de cruzar a linha de meta envolvido pela bandeira...

Who is not patriotic? The Chinese marathon runner who dropped a national flag in the sprint phase and lost the gold medal, the volunteers who handed over the flags and interrupted the runner, or the organizer who failed to respect the sports spirit? https://t.co/VowOVHA7A6 pic.twitter.com/dNVZoGkjkW — Global Times (@globaltimesnews) 19 de novembro de 2018

