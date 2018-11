Na semana passada, na NN Zevenheuvelenloop, o ugandês Joshua Cheptegei surpreendeu o Mundo ao correr os 15 quilómetros na estratosférica marca de 41.05 minutos, a um pace médio de 2.44 minutos por quilómetro, que lhe valeu o recorde mundial da distância.

Um ritmo absolutamente frenético (a 21,9 quilómetros por hora!), para o qual o jovem de 22 anos trabalhou afincadamente nos últimos tempos para conseguir. E se está curioso para perceber como é o dia a dia de uma máquina de velocidade como Cheptegei, abaixo deixamos uma espécie de guia do quotidiano do jovem que promete dar muito que falar. As informações são do portal 'Sweat Elite', que nas últimas semanas tem levantando um pouco o véu quanto aos treinos da elite diz respeito.

Dia normal de Cheptegei

5:00-5:30: Acordar e preparar-se



6:00: Primeira corrida fácil e alongamentos/sessão de velocidade*. Estes treinos são feitos em jejum (apenas bebe água antes de iniciar)



7:15: Pequeno almoço, que normalmente passa por pão, chapati, leite, chá, bananas, ovos, etc.



8:30: Descanso e recuperação, normalmente com uma a duas horas de sono

10:30: Tempo de lazer, que também pode passar por uma ligeira corrida a meio da manhã

13:00: Almoço, que normalmente contém arroz, carne de vaca e frango, feijão, vegetais e fruta (a hidratação é também fundamental). De acordo com Stephen Kiprotich, atleta que treina no mesmo campo, estas refeições são leves, pois o que importa é a qualidade e não a quantidade de comida



14:00 às 16:00: Tarefas domésticas, com tempo para compras para casa e outras necessidades



16:30: Segunda corrida fácil, muito mais tranquila e curta

17:00: Lanche (normalmente são papas de aveia)

17:30: Descanso e recuperação. Nesta fase há espaço para beber chá, ver televisão e falar com amigos e familiares. Nas semanas prévias às provas, há espaço para trabalhar estratégias de corrida, nutrição ou de hidratação.

20:00: Jantar, com ugali, carne, vegetais e feijão. A bebida preferencial é o leite.

21:00: Hora de deitar

* As sessões de velocidade normalmente passam pelo seguinte esquema

6km a 3:00/km

Curto descanso

5km a 2:55/km

Curto descanso

4km a 2:50/km

