Asics Quantum ganha Gel de uma ponta à outra

A Asics vai lançar esta semana (a venda arranca a 7 de dezembro) a nova versão do Quantum, um modelo que contará pela primeira vez com Gel ao longo de toda a meia-sola (do calcanhar até à ponta dos dedos). Composto de referência da marca japonesa, o Gel vem sendo utilizado desde 1986, mas até agora vinha sendo colocado apenas em pontos estratégicos na sapatilha, algo que muda nesta nova versão do Quantum, o Infinity. Para além da grande novidade relativa ao composto da meia-sola, o Quantum Infinity apresenta um upper sem costuras, que resulta num efeito vácuo que lhe garante o melhor suporte.

Disponível em preto e laranja para homem e preto e azul para mulher, o Quantum Infinity terá um valor de lançamento de 100 euros.

