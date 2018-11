Asics Kayano 5 ganha versão em 'sneaker'

Não se trata de um modelo de corrida, mas representa bastante na 'vida' daquela que é uma das mais bem sucedidas sapatilhas de sempre.

A Asics decidiu esta semana lançar uma versão em 'sneaker' do mítico GEL-Kayano 5, em homenagem ao lançamento original desta sapatilha, que se deu há precisamente vinte anos.

Não tendo as características indicadas para a corrida, o GEL-Kayano 5 OG apresenta-se com o visual original do modelo de há vinte anos, sendo segundo a marca "um casamento perfeito entre o vintage e o moderno"

O GEL-Kayano 5 OG estará disponível online e em lojas ASICS seleccionadas e terá o valor de 140 euros.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



