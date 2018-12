Asics filmou vídeo de promoção em Lisboa

Diane Nukuri foi a atleta escolhida pela Asics para dar cara ao novo anúncio da Asics, no qual a maratonista natural do Burundí conta a sua história enquanto promove o mais recente modelo da marca, o Nimbus 21, um dos mais apreciados pelos atletas de longas distâncias. Ainda assim, e no que aos portugueses diz respeito, o mais curioso deste vídeo é que o mesmo foi gravado no nosso país, havendo especial destaque para as cenas captadas na zona do Parque das Nações.