As apostas da Under Armour para o inverno

Mantendo a aposta na plataforma de amortecimento HOVR, a Under Armour aposta forte na nova estação nos modelos Phantom e Sonic, para lá de apresentar toda uma coleção especialmente pensada para uma altura do ano em que as temperaturas baixam e os corredores têm outro tipo de necessidades de equipamento.

Começando no calçado, o Phantom é uma sapatilha de 301 gramas, com 8 mm de drop, que promete uma sensação nunca antes sentida, mercê de um ajuste ao pé praticamente automático, como se de uma meia se tratasse. A plataforma de amortecimento HOVR promete um excelente retorno de energia, que ajuda a eliminar o impacto de cada passada. O 'upper' é respirável e bastante confortável, tendo a particularidade de possuir uma alça na zona da canela e não no calcanhar. Tem um preço de venda recomendado de 140 euros.

Quanto ao Sonic, que tem um aspeto mais comum de sapatilha, pesa uns incríveis 225 gramas e tem com 8mm de drop. Igualmente munida da plataforma HOVR, é uma sapatilha bastante leve, especialmente direcionada para uma corrida mais eficiente e rápida. O 'upper', tal como no Phantom, é bastante respirável e possui também um bom ajuste, para lá de dispor de um contraforte em TPU no calcanhar, que providencia suporte e estrutura adicionais à sapatilha. Quanto ao preço, o seu PVP é de 120 euros.

Abaixo pode ver as restantes apostas da marca, que vão desde bonés, camisolas técnicas de elevada qualidade, até aos tão necessários casacos para esta altura do ano.

