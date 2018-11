André Rodrigues e Inês Marques campeões nacionais de Ultra Trail

André Rodrigues e Inês Marques sagraram-se este sábado campeões nacionais de Ultra Trail, ao vencerem as respetivas provas no Grande Trail do Zêzere, numa distância de 50 quilómetros, com 2820 metros de desnível positivo.

André Rodrigues terminou a prova em 4:58:23 horas, deixando Tiago Romão em segundo (5:09:21) e Mario Elson em terceiro (5:10:51). Na prova feminina, Inês Marques venceu com 6:42:15 horas, à frente de Sofia Roquete (6:44:20) e Paula Barbosa (6:45:28).

