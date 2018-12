Ana Ferreira e Andralino Furtado vencem Grande Prémio de Natal

Ana Ferreira e Andralino Furtado, ambos do Sporting, conquistaram este domingo a 61.ª edição do Grande Prémio de Natal, prova já tradicional do calendário nacional, com arranque em Benfica e meta nos Restauradores, em Lisboa.

Numa prova propícia para tempos rápidos, Ana Ferreira fechou a sua prova com 33:24 minutos, seis segundos à frente de Susana Godinho, também do Sporting. A completar o pódio ficou Filomena Costa, com 33:39.



Nos homens, o sportinguista Andralino Furtado triunfou com 29:15 minutos, com três segundos de avanço para o benfqiuista Samuel Freire e nove para o também leão Licínio Pimentel.

Organizada pelo Maratona Clube de Portugal, e tendo Record como jornal oficial, o Grande Prémio do Natal contou com mais de quatro mil atletas presentes.

