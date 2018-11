Algarviana arranca esta tarde

Arranca esta tarde, pelas 16:30, a segunda edição do ALUT (Algarviana Ultra Trail), uma prova de trail running que vai percorrer o Algarve de uma ponta à outra, num total de 300 quilómetros. À partida estarão 100 aventureiros, dos quais 15 são mulheres (12 a competir a solo e 3 em equipa), podendo esta prova marcar um ponto histórico, já que no ano passado apenas homens conseguiram chegar ao final do evento dentro do corte de 72 horas.

Em competição estarão atletas de 12 nacionalidades, havendo a destacar as presenças de João Oliveira (vencedor da primeira edição), Ester Alves (atleta da Salomon/Sunnto) e ainda Patrícia Carvalho, que na primeira edição foi a única mulher inscrita a solo (foi forçada a abandonar a prova por lesão).

Toda a ação pode ser seguida através do site da prova.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



